Bruegel: ЕС придется потратить 800 млрд евро на смягчение последствий энергокризиса

Сообщается, что на фоне резкого скачка стоимости газа в Европе пытаются помочь жителям и предпринимателям. С этой целью было выделено 792 млрд долларов, из которых на страны ЕС приходится 681 млрд евро и 111 млрд на пособия потратили власти Великобритании и Норвегии.