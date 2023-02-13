Bruegel: ЕС придется потратить 800 млрд евро на смягчение последствий энергокризиса

Европейские государства потратили около 800 млрд евро на помощь населению и бизнесу из-за обострения энергокризиса на фоне очередного подорожания газа, передает аналитический центр Bruegel.
Сообщается, что на фоне резкого скачка стоимости газа в Европе пытаются помочь жителям и предпринимателям. С этой целью было выделено 792 млрд долларов, из которых на страны ЕС приходится 681 млрд евро и 111 млрд на пособия потратили власти Великобритании и Норвегии.
Номером один в списке значится Германия, где выделили 270 млрд евро. Второе место занимают сразу несколько стран: Франция, Великобритания и Италия с показателем в 100 млрд евро.