Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Bruegel: ЕС придется потратить 800 млрд евро на смягчение последствий энергокризиса

Экономика
Bruegel: ЕС придется потратить 800 млрд евро на смягчение последствий энергокризиса

Европейские государства потратили около 800 млрд евро на помощь населению и бизнесу из-за обострения энергокризиса на фоне очередного подорожания газа, передает аналитический центр Bruegel.

Сообщается, что на фоне резкого скачка стоимости газа в Европе пытаются помочь жителям и предпринимателям. С этой целью было выделено 792 млрд долларов, из которых на страны ЕС приходится 681 млрд евро и 111 млрд на пособия потратили власти Великобритании и Норвегии.

Номером один в списке значится Германия, где выделили 270 млрд евро. Второе место занимают сразу несколько стран: Франция, Великобритания и Италия с показателем в 100 млрд евро.
евросоюз страны европы энергокризис в ЕС
Военкоры ФАН
Лучшие в аду