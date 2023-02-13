Гильермо Абаскаль продлил контракт с московским «Спартаком»

Испанский наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль продлил контракт с красно-белыми. Новое соглашение между специалистом и клубом подписано до лета 2025 года.
Прежний контракт Абаскаля со «Спартаком» действовал до конца сезона 2023/2024. Красно-белые при испанском наставнике провели 24 матча, в которых 15 раз одержали победу, три раза сыграли вничью и еще шесть раз потерпели поражение.
«Спартак» на данный момент находится на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Московская команда набрала 36 очков, пишет RT. Ближайший матч подопечные Абаскаля проведут в конце февраля против московского «Локомотива» в рамках плей-офф Кубка России.