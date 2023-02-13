Дуда озвучил сроки подготовки танкистов ВСУ управлению танками Leopard в Польше

Подготовка украинских военных к использованию немецких танков Leopard 2 на территории Польши будет длиться более месяца. Об этом рассказал президент республики Анджей Дуда.
Сообщается, что он посетил 10-ю бронетанковую бригаду, где на настоящий момент проводится обучение. По словам президента, солдаты ВСУ пройдут полную подготовку, а затем отправятся в зону боевых действий. Он уверен, что подобный цикл обучения является достаточным, чтобы хорошо подготовить танкистов к службе на этих танках.
«Солдаты отрабатывают все действия, связанные с танком Leopard, полное обслуживание, вместе с ремонтом», — сообщил Дуда.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава передаст Киеву еще 74 танка, передает RT.