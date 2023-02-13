Дуда озвучил сроки подготовки танкистов ВСУ управлению танками Leopard в Польше

Сообщается, что он посетил 10-ю бронетанковую бригаду, где на настоящий момент проводится обучение. По словам президента, солдаты ВСУ пройдут полную подготовку, а затем отправятся в зону боевых действий. Он уверен, что подобный цикл обучения является достаточным, чтобы хорошо подготовить танкистов к службе на этих танках.