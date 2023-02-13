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Эдгард Запашный оценил решение Максима Галкина перенести выступления в Стамбуле

Шоу-бизнес
Эдгард Запашный оценил решение Максима Галкина перенести выступления в Стамбуле

Сбежавший из России артист эстрады, шоумен и юморист Максим Галкин✱ (признан в РФ иноагентом) перенес свои выступления в промышленном и культурном центре Турции — городе Стамбуле. На такое решение оскандалившейся знаменитости отреагировал дрессировщик Эдгард Запашный.

Как отметил генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского в беседе с iReactor, перенеся концерты в Турции после потрясших ее землетрясений, Галкин принял верное решение.

«Неважно, как я к нему отношусь. В Турции, как и в Сирии, люди испытывают большое горе, борются с ним», — сказал он.

Дрессировщик также обратил внимание, что Галкин не предоставил поклонникам возможности сдать билеты, что, по мнению Запашного, было непорядочно с его стороны.

Галкин после начала спецоперации в защиту Донбасса сбежал за границу с женой и детьми. На своих выступлениях он принялся осуждать родную страну и поливать ее грязью, из-за чего лишился львиной доли поклонников.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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