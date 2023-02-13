CounterPunch: грозное предсказание Путина о будущем Запада начало воплощаться в жизнь

Лидеры западного мира попали впросак, когда не стали принимать всерьез слова президента России Владимира Путина. Автор CounterPunch Альфред де Зайас раскрыл, какое пугающее предсказание политика стало для Европы сущим адом.
Эксперт напомнил, что еще в 2007 году Путин на Мюнхенской конференции призвал западное сообщество создать многополярный мир, построенный на справедливости и совместной ответственности. Если же этого не случится и европейские лидеры продолжат придерживаться антироссийской риторики, то ответ Кремля не заставит себя ждать, предупредил политик. Журналист в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», отметил, что именно так все и случилось.
«Увы, мы ничему не научились и продолжили провокации», — добавил автор.
Современные события показывают, что Москве надоело мириться с враждебной политикой Запада и она приступила к действиям. Пророчество Путина начало воплощаться в жизнь, подытожил эксперт.
Ранее президент России сказал: «с волками жить, по-волчьи выть». Так он отреагировал на западные санкции против Москвы.