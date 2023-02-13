CounterPunch: грозное предсказание Путина о будущем Запада начало воплощаться в жизнь

Эксперт напомнил, что еще в 2007 году Путин на Мюнхенской конференции призвал западное сообщество создать многополярный мир, построенный на справедливости и совместной ответственности. Если же этого не случится и европейские лидеры продолжат придерживаться антироссийской риторики, то ответ Кремля не заставит себя ждать, предупредил политик. Журналист в статье, которую пересказала «ПолитРоссия», отметил, что именно так все и случилось.