Экстрасенс Янко заявила, что тяжелобольной фигурист Костомаров сможет вернуться в спорт

Костомаров продолжает оставаться под контролем врачей в Коммунарке. По словам Янко, все самое страшное фигурист уже пережил, однако трудности на его пути еще не закончились. Экстрасенс подчеркнула, что рожденный под знаком Солнца спортсмен перенесет все стойко и мужественно.