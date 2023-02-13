Экстрасенс Янко заявила, что тяжелобольной фигурист Костомаров сможет вернуться в спорт

Фигурист Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь в больнице. Недавно ему ампутировали стопу, однако экстрасенс Галина Янко считает, что ставить крест на спортивной карьере еще рано.
Костомаров продолжает оставаться под контролем врачей в Коммунарке. По словам Янко, все самое страшное фигурист уже пережил, однако трудности на его пути еще не закончились. Экстрасенс подчеркнула, что рожденный под знаком Солнца спортсмен перенесет все стойко и мужественно.
«Постепенно Роман все преодолеет и вернется к нормальной жизни. Да, это будет нескоро. Но Роман сможет притормозить развитие заболевания. И обязательно вернется в спорт. Он найдет себя в тренерской работе», – заявила ясновидящая в беседе с «МК».
Янко подчеркнула, что все самое трудное для Костомарова придется на возраст 40-50 лет. По словам экстрасенса, в будущем фигуриста ждет благоприятное стечение обстоятельств, несмотря на тяжелые удары судьбы, пишет utro.ru.