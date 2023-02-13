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Власти голландского Утрехта согласовали уличную акцию по уничтожению Корана

Весь мир
Власти голландского Утрехта согласовали уличную акцию по уничтожению Корана

Амстердам, 13 февраля. Лидер нидерландского отделения антиисламского движения Pegida Эдвин Вагенсвельд провел в Утрехте очередную акцию, в ходе которой он разорвал Коран.

Как заявил активист, цель прошедшей в воскресенье демонстрации — «дать понять, что ненависть к инакомыслящим прививается через Коран».

После окончания «перформанса» Вагенсвельд поблагодарил муниципалитет и полицейское управление Утрехта за помощь в проведении мероприятия.

Власти голландского Утрехта согласовали уличную акцию по уничтожению Корана

Лидер Pegida известен своей активностью, направленной против мусульманских общин по всей Европе и проведением акций с уничтожением Корана. В конце января он поддержал датского правого общественного деятеля Расмуса Палудана, который сжег священную книгу мусульман перед зданием посольства Турции в Стокгольме.

Таким способом он выразил протест против требований Анкары выдать из Швеции членов Рабочей партии Курдистана, которые обвиняются в совершении террористических актов на территории Турции. Турецкая сторона увязывает передачу боевиков РПК с одобрением заявки Стокгольма на вступление в НАТО.

Власти голландского Утрехта согласовали уличную акцию по уничтожению Корана

Действия Анкары привели к многочисленным акциям с уничтожением Корана по всей Европе. Это, в свою очередь, вызвало ответную реакцию со стороны исламского мира, а также проживающих в ЕС мусульман.
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