Власти голландского Утрехта согласовали уличную акцию по уничтожению Корана

Амстердам, 13 февраля. Лидер нидерландского отделения антиисламского движения Pegida Эдвин Вагенсвельд провел в Утрехте очередную акцию, в ходе которой он разорвал Коран.
Как заявил активист, цель прошедшей в воскресенье демонстрации — «дать понять, что ненависть к инакомыслящим прививается через Коран».
После окончания «перформанса» Вагенсвельд поблагодарил муниципалитет и полицейское управление Утрехта за помощь в проведении мероприятия.
Лидер Pegida известен своей активностью, направленной против мусульманских общин по всей Европе и проведением акций с уничтожением Корана. В конце января он поддержал датского правого общественного деятеля Расмуса Палудана, который сжег священную книгу мусульман перед зданием посольства Турции в Стокгольме.
Таким способом он выразил протест против требований Анкары выдать из Швеции членов Рабочей партии Курдистана, которые обвиняются в совершении террористических актов на территории Турции. Турецкая сторона увязывает передачу боевиков РПК с одобрением заявки Стокгольма на вступление в НАТО.
Действия Анкары привели к многочисленным акциям с уничтожением Корана по всей Европе. Это, в свою очередь, вызвало ответную реакцию со стороны исламского мира, а также проживающих в ЕС мусульман.