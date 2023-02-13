Пьяный подросток из Калмыкии насмерть забил сверстника на вечеринке

Следователи возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Калмыкии, который до смерти избил старшего знакомого на пьяной вечеринке. Как сообщили в региональном управлении СК РФ, подозреваемого задержали.
По версии следствия, все произошло в одной из квартир многоэтажного дома, где молодежь собралась для совместного распития алкоголя. В какой-то момент двое ребят поссорились, между ними началась драка.
«Следователями следственного отдела по городу Элисте следственного управления СК РФ по республике возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 16-летнего жителя республики (ч. 4 ст. 111 УК РФ)», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время следователи решают вопрос об избрании меры пресечения несовершеннолетнему фигуранту. Расследование продолжается.