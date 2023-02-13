Политолог Александров считает появление шаров над США провокацией Пентагона

В беседе с изданием Pravda.Ru эксперт допустил, что Пентагон вполне мог сам запустить воздушные мишени после ажиотажа вокруг китайского аэростата, чтобы люди поскорее забыли о диверсиях администрации Байдена. Политолог отметил, что китайцам уже вполне достаточно той разведывательной информации, которую они получили, поэтому вовсе не следует исключать, что далее американские военные и спецслужбы действовали уже сами.