Политолог Александров считает появление шаров над США провокацией Пентагона

США умышленно раскручивают истерическую кампанию на тему сбитых над их территорией летательных аппаратов. Таким образом Вашингтон пытается отвлечь внимание общественности от статьи Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков».
Такое мнение высказал эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров. Таким образом он прокомментировал активно продвигаемую версию о внеземном происхождении сбитых над Америкой объектов.
В беседе с изданием Pravda.Ru эксперт допустил, что Пентагон вполне мог сам запустить воздушные мишени после ажиотажа вокруг китайского аэростата, чтобы люди поскорее забыли о диверсиях администрации Байдена. Политолог отметил, что китайцам уже вполне достаточно той разведывательной информации, которую они получили, поэтому вовсе не следует исключать, что далее американские военные и спецслужбы действовали уже сами.