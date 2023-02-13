Певица Любовь Успенская решила уехать в Казахстан

Успенская сообщила, что в Казахстане ее ждет богатая концертная программа. Несмотря на рабочую цель поездки, в Сети уже обсуждают отъезд знаменитости. Жители Казахстана тоже подключились к комментированию, заявив, что не желают видеть российскую звезду у себя.