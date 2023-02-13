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Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с апреля 2022 года

Экономика
Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с апреля 2022 года

Курс европейской валюты достиг показателя в более чем 79 рублей в ходе торгов Московской биржи. Такое значение ранее было зафиксировано 25 апреля 2022 года.

Напомним, финансовые аналитики не исключали роста валютных курсов в феврале на фоне успешной реализации политики параллельного импорта. Также на данный фактор могло повлиять снижение объема поставок нефти в Европу из-за введенных ЕС эмбарго и ценовых ограничений.

Ранее стало известно о росте курса биткоина. Криптовалюта подорожала до 24,19 тыс. долларов. Однако вскоре она снова начала падать.
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