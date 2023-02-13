Житель Узбекистана с патологией рук работает мастером по ремонту электротехники

Сейчас в группе жителя Узбекистана уже пять учеников. Он обучает их искусству ремонта и внутреннему устройству электроприборов. Останавливаться на достигнутом мастер не собирается и продолжает развиваться, читая книги и изучая ролики в интернете. Главный принцип Дилмурода — не возвращать прибор, пока он его ни починит.