Житель Узбекистана с патологией рук работает мастером по ремонту электротехники

У жителя Узбекистана Дилмурода Жабборова врожденная патология рук, однако это не помешало ему освоить азы ремонта электротехники. Он научился манипулировать отверткой и паяльником с помощью рта.
Сотовые телефоны, телевизоры и радиоприемники — эти и другие электроприборы обретают новую жизнь благодаря узбекскому мастеру. По воспоминаниям Дилмурода, интерес к ремонту техники у него появился еще в детстве. Первым «опытным образцом» стал домашний телевизор.
«В молодости я не мог работать, у меня не было профессии, мне было скучно. Наш телевизор был старым и каждую неделю ломался. Мастера часто приходили к нам чинить. Я наблюдал за ними. У меня появился к этому интерес. Купив паяльник, я научился паять. Я начал ремонтировать разные приборы, соседские радиоприемники», — вспоминает мастер.
Освоив устройство и принцип работы советской электротехники, Дилмурод взялся за более сложные агрегаты — сотовые телефоны. Всю необходимую информацию он черпает из интернета. Мастер признался, что занятость для него как человека с ограниченными способностями — это смысл жизни.
«Сначала мой отец был против этой работы, говорил, что у меня не получится, что будет очень трудно. Я даже сломал несколько приборов, мастера говорили, чтобы я больше не пытался ничего чинить. Я сказал, что все равно буду работать мастером, иначе не будет интереса к жизни», — рассказал Дилмурод Жабборов.
Сейчас в группе жителя Узбекистана уже пять учеников. Он обучает их искусству ремонта и внутреннему устройству электроприборов. Останавливаться на достигнутом мастер не собирается и продолжает развиваться, читая книги и изучая ролики в интернете. Главный принцип Дилмурода — не возвращать прибор, пока он его ни починит.