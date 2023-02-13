Три человека погибли при столкновении иномарки с КамАЗом в Армавире

Три человека стали жертвами ДТП на трассе «Кавказ» в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Авария с двумя машинами произошла в Армавире. По данным полиции, иномарку «Киа» занесло, поэтому она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым КамАЗом под управлением 60-летнего мужчины. Погибли водитель и два пассажира «Киа». Все подробности случившегося устанавливаются.
Ранее уголовное дело возбудили после гибели инспектора ДПС в аварии в Ростовской области. Напарник инспектора был госпитализирован, сообщал телеканал RT.