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Три человека погибли при столкновении иномарки с КамАЗом в Армавире

Происшествия
Три человека погибли при столкновении иномарки с КамАЗом в Армавире

Три человека стали жертвами ДТП на трассе «Кавказ» в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Авария с двумя машинами произошла в Армавире. По данным полиции, иномарку «Киа» занесло, поэтому она выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым КамАЗом под управлением 60-летнего мужчины. Погибли водитель и два пассажира «Киа». Все подробности случившегося устанавливаются.

Ранее уголовное дело возбудили после гибели инспектора ДПС в аварии в Ростовской области. Напарник инспектора был госпитализирован, сообщал телеканал RT.
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