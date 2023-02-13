Немцы предрекли США беспощадный ответ Путина на подрывы «Северных потоков»

Соединенные Штаты ждет зловещий ответ президента РФ Владимира Путина из-за терактов на российских «Северных потоках». Такое мнение выразили читатели немецкой газеты Die Zeit.
Пользователи заявили, что США, приняв решение подорвать «СП», на самом деле совершили удар по энергетической безопасности не только ФРГ, но и всей Европы. Кроме того, они осудили Берлин за уступки перед Вашингтоном из-за отказа от дешевых российских энергоресурсов в пользу дорогостоящего американского СПГ.
«Давайте, американцы, настало время трепетать! Уверена, что Путин уже придумал такой ответ, какой вам даже и не снился! Будете плакать и умолять, но уже слишком поздно!» — предупредил один из читателей.
«Да, РФ точно не оставит без ответа то, что они натворили! Москва обязательно отстроит "Северные потоки", и они рано или поздно будут запущены!» — добавил другой.
Ранее Национальная служба новостей сообщила, что журналист Сеймур Херш обвинил США в организации терактов на «Северных потоках», которые произошли в сентябре прошло года.