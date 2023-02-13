Немцы предрекли США беспощадный ответ Путина на подрывы «Северных потоков»

Пользователи заявили, что США, приняв решение подорвать «СП», на самом деле совершили удар по энергетической безопасности не только ФРГ, но и всей Европы. Кроме того, они осудили Берлин за уступки перед Вашингтоном из-за отказа от дешевых российских энергоресурсов в пользу дорогостоящего американского СПГ.