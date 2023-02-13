Памятник Советскому солдату во Львовской области снесли с помощью грузовика

Закон о декоммунизации на Украине приняли в 2014 году. Он предполагает демонтаж памятников и переименования улиц, связанных с советской историей. В последнее время власти страны начали бороться и со всем, что связано с Россией. По всей стране сносят монументы русским деятелям и переименовывают названные в честь них улицы.