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Памятник Советскому солдату во Львовской области снесли с помощью грузовика

Общество
Памятник Советскому солдату во Львовской области снесли с помощью грузовика

Монумент Советскому солдату демонтировали в Старом Селе во Львовской области. Обвязанный тросами памятник снесли при помощи грузовика.

Видео демонтажа памятника Советскому солдату опубликовали украинские СМИ. Монумент располагался неподалеку от трассы Львов — Ивано-Франковск.

Закон о декоммунизации на Украине приняли в 2014 году. Он предполагает демонтаж памятников и переименования улиц, связанных с советской историей. В последнее время власти страны начали бороться и со всем, что связано с Россией. По всей стране сносят монументы русским деятелям и переименовывают названные в честь них улицы.
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