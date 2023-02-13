Биткоин может подорожать до 500 тысяч долларов

Кандидат экономических наук и финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил о наличии двух условий для резкого роста криптовалюты.
Экономист отметил отсутствие потенциала для значительного роста стоимости биткоина. Он рассматривает эту валюту как специфичный актив и средство обмена без фундаментальной стоимости.
Григорьев называет первым условием к стремительному росту стоимости вливание в биткоин свободных средств криптоинвесторов. Такая ситуация складывалась ранее, когда средства уходили из валютного рынка и приходили крипто-сферу.
Вторым условием эксперт называет крах мировой финансовой системы. Создавшийся хаос породит повышенный интерес к покупке криптовалюты и использованию ее в качестве средства взаиморасчетов.
Экономист считает именно второй вариант боле благоприятным для роста резкого роста криптовалюты, однако нестабильность финансовой ситуации в мире вызовет массу других экономических и социальных проблем.