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Биткоин может подорожать до 500 тысяч долларов

Экономика
Биткоин может подорожать до 500 тысяч долларов

Кандидат экономических наук и финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил о наличии двух условий для резкого роста криптовалюты.

Экономист отметил отсутствие потенциала для значительного роста стоимости биткоина. Он рассматривает эту валюту как специфичный актив и средство обмена без фундаментальной стоимости.

Григорьев называет первым условием к стремительному росту стоимости вливание в биткоин свободных средств криптоинвесторов. Такая ситуация складывалась ранее, когда средства уходили из валютного рынка и приходили крипто-сферу.

Вторым условием эксперт называет крах мировой финансовой системы. Создавшийся хаос породит повышенный интерес к покупке криптовалюты и использованию ее в качестве средства взаиморасчетов.

Экономист считает именно второй вариант боле благоприятным для роста резкого роста криптовалюты, однако нестабильность финансовой ситуации в мире вызовет массу других экономических и социальных проблем.
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