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Эксперты оценили спрос среди россиянок на «беременный туризм» в Аргентину

Общество
Эксперты оценили спрос среди россиянок на «беременный туризм» в Аргентину

«Беременный туризм» в Аргентину не стал у россиянок массовым трендом, заявили представители отрасли.

За последний месяц не было зафиксировано ни роста продаж туров, ни подорожания авиабилетов в эту страну. Гендиректор туроператора ITM Group Константин Мальков назвал этот якобы новый тренд «хайповой историей».

«Очевидно, «беременный туризм» — это либо сегмент медицинского туризма (в случае декларируемой цели поездки), либо бюджетный туризм, если цель поездки намеренно скрывается», — уточнил он в беседе с РИА Новости.

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе также прокомментировала ситуацию. Она считает, что поездки беременных женщин в Аргентину не являются туризмом в чистом виде, а скорее представляют собой самостоятельные поездки с определенной целью.

Власти Аргентины ранее задержали в аэропорту шесть беременных россиянок, отказав им во въезде. Миграционная служба предположила, что заявленная ими цель визита была ложной. Однако гражданкам РФ удалось опротестовать данное решение в суде.
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