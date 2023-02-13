Эксперты оценили спрос среди россиянок на «беременный туризм» в Аргентину

«Беременный туризм» в Аргентину не стал у россиянок массовым трендом, заявили представители отрасли.
За последний месяц не было зафиксировано ни роста продаж туров, ни подорожания авиабилетов в эту страну. Гендиректор туроператора ITM Group Константин Мальков назвал этот якобы новый тренд «хайповой историей».
«Очевидно, «беременный туризм» — это либо сегмент медицинского туризма (в случае декларируемой цели поездки), либо бюджетный туризм, если цель поездки намеренно скрывается», — уточнил он в беседе с РИА Новости.
Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе также прокомментировала ситуацию. Она считает, что поездки беременных женщин в Аргентину не являются туризмом в чистом виде, а скорее представляют собой самостоятельные поездки с определенной целью.
Власти Аргентины ранее задержали в аэропорту шесть беременных россиянок, отказав им во въезде. Миграционная служба предположила, что заявленная ими цель визита была ложной. Однако гражданкам РФ удалось опротестовать данное решение в суде.