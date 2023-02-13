Спасатели Киргизии спасли женщину, которая провела под завалами неделю

По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, это землетрясение объявлено рекордным за долгий период времени, начиная с 1939 года. Днем того же дня случилось еще одно землетрясение, его магнитуда — 7.6 баллов. В связи с этим, число погибших в Турции, по последним данным, достигло почти 31 643 человек.