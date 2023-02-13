Спасатели Киргизии спасли женщину, которая провела под завалами неделю

В понедельник специалисты киргизского МЧС спасли в Турции женщину, поневоле поселившуюся под завалами на целую неделю, сообщили РИА Новости. По данным пресс-службы, спасатели вытащили 38-летнюю женщину Хадиче Ахар из обрушившегося дома в микрорайоне Хайрилло города Кахраманмараша.
В ходе поисков выживших обнаружено более ста тел погибших. Ахар — пятый по счету вызволенный человек. Землетрясение произошло 6 февраля на юго-востоке Турции. Его магнитуда — 7.7 баллов.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, это землетрясение объявлено рекордным за долгий период времени, начиная с 1939 года. Днем того же дня случилось еще одно землетрясение, его магнитуда — 7.6 баллов. В связи с этим, число погибших в Турции, по последним данным, достигло почти 31 643 человек.
Аналогичная ситуация с землетрясениями произошла в Сирии. По последним данным ВОЗ, отметка погибших достигает 8,5 тысяч человек.