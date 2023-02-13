Сатановский шуткой отреагировал на призыв посольства США к американцам покинуть Россию

Внешнеполитическое ведомство США заявило, что американцы должны покинуть российскую территорию, чтобы не попасть под мобилизацию. Сатановский шуткой отреагировал на это сообщение, отметив, что если люди с двойным гражданством не прислушаются к совету, то в РФ из них могут быть сформированы новые полки, дивизии и эскадрильи, передает «ПолитРоссия».