Сатановский шуткой отреагировал на призыв посольства США к американцам покинуть Россию

Политический аналитик Евгений Сатановский иронично прокомментировал призыв посольства США к американцам покинуть территорию РФ.
Внешнеполитическое ведомство США заявило, что американцы должны покинуть российскую территорию, чтобы не попасть под мобилизацию. Сатановский шуткой отреагировал на это сообщение, отметив, что если люди с двойным гражданством не прислушаются к совету, то в РФ из них могут быть сформированы новые полки, дивизии и эскадрильи, передает «ПолитРоссия».
«Канадцев и итальянцев, их, как всем известно, у нас на флот направляют, службу на ядерных подлодках нести», – пошутил аналитик.
При этом он вполне серьезно предположил, что подобными заявлениями американская сторона пытается дестабилизировать ситуацию в России. Он добавил, что внешняя политика США с каждым днем становятся все более неадекватной.