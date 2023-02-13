Главе Англиканской церкви угрожал парламент из-за нежелания благословлять однополые браки

Но при этом саму доктрину о том, что брак — это союз между мужчиной и женщиной, английская церковь не поменяла. А мнение представителей Англиканского сообщества за границей и его личное беспокойство по этому поводу упорно игнорируются Генеральным синодом, подчеркнул Уэлби. Это может привести к расколу, считает он.