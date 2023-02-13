Главе Англиканской церкви угрожал парламент из-за нежелания благословлять однополые браки

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби предсказал раскол церкви, если парламент Англии продолжит навязывать решение о благословении однополых балов. Кроме того, он признался, что подвергся угрозам со стороны представителей власти.
«В течение последних нескольких недель в рамках наших обсуждений в Церкви Англии я говорил о нашей взаимозависимости между всеми христианами, включая тех, что на глобальном Юге, где среди большинства царят другие верования. В результате меня дважды вызывали в парламент и угрожали действиями со стороны парламента», — пояснил архиепископ.
Стоит напомнить, что ранее Англиканская церковь под давлением правительства дала добро на благословение браков между членами ЛГБТ сообщества. Теперь открыто звучат призывы приветствовать подобные союзы, якобы в соответствии с «новым христианским пониманием Священного Писания на основе здоровых отношений, правильного понимания природы человека и его сексуальности в XXI веке».
Но при этом саму доктрину о том, что брак — это союз между мужчиной и женщиной, английская церковь не поменяла. А мнение представителей Англиканского сообщества за границей и его личное беспокойство по этому поводу упорно игнорируются Генеральным синодом, подчеркнул Уэлби. Это может привести к расколу, считает он.
«Послушание Богу стоит выше верности стране. Это было непопулярным, когда я говорил об этом в прошлый понедельник вечером некоторым членам парламента», — цитирует архиепископа газета Telegraph.
Ранее активисты американской организации «Сатанинский Храм» заявили о планах открыть в штате Нью-Мексико клинику для бесплатных абортов, где всем желающим женщинам будут выдаваться специальные медицинские средства для прерывания беременности.