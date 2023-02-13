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Николай Носков обратился к поклонникам после сорванного выступления в Перми

Шоу-бизнес
Николай Носков обратился к поклонникам после сорванного выступления в Перми

Музыкант Николай Носков вышел на связь после сорванного концерта в Перми. Певец попросил поклонников не сердиться.

Носков отреагировал на недовольство пермских поклонников, для которых он исполнил всего две песни. Жители Перми жаловались, что концерт с приглашенными звездами задержали на 35 минут, а самого музыканта выкатили на сцену в кресле спустя 1,5 часа. В конце мероприятия артист выругался и покинул сцену, пишет «Царьград».

«Дорогие друзья! Пожалуйста, не сердитесь! С божией помощью! И помощью вашей все будет хорошо», — написал Носков в своем Telegram-канале.

Фанаты, в свою очередь, заверили, что не держат зла на музыканта, и даже признались ему в любви. Некоторые стали выражать обеспокоенность из-за состояния Носкова, который перенес инсульт в 2017 году, пишет газета «Культура».
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