Николай Носков обратился к поклонникам после сорванного выступления в Перми

Носков отреагировал на недовольство пермских поклонников, для которых он исполнил всего две песни. Жители Перми жаловались, что концерт с приглашенными звездами задержали на 35 минут, а самого музыканта выкатили на сцену в кресле спустя 1,5 часа. В конце мероприятия артист выругался и покинул сцену, пишет «Царьград».