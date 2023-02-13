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Вице-премьер Армении подчеркнул важность развития сотрудничества с Россией

Политика
Вице-премьер Армении подчеркнул важность развития сотрудничества с Россией

Зампредседателя правительства Армении Тигран Хачатрян на встрече с послом РФ Сергеем Копыркиным заявил о важности развития отношений республики с Москвой.

Во время встречи российский дипломат поздравил вице-премьера с назначением, а также они осудили взаимодействие двух стран.

«Хачатрян высоко оценил налаженное тесное сотрудничество с Российской Федерацией и подчеркнул важность развития отношений, особенно в экономической сфере», — сообщили в правительстве Армении.

Ранее Ереван достиг договоренности с Баку по установлению дипломатических отношений. Об этом сообщала Национальная служба новостей со ссылкой на совбез Армении.
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