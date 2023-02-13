Певица Гурцкая обсудила с общественниками Ямала инклюзивные творческие практики региона

Председатель комиссии по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты РФ Диана Гурцкая и председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Зякин приняли участие в IV Арктическом культурном форуме, где обсудили инклюзивные творческие практики региона Ямала.
Как сообщает ИА «Север-Пресс», разговор зашел в том числе о работе с детьми с ОВЗ и их социальной и культурной адаптации, а также о создании инклюзивной лаборатории и проекте «Пушкинская карта».
О намерении Гурцкой выступить на открытии IV Арктического культурного форума стало известно 8 февраля. Сообщалось, что певица примет участие в панельной дискуссии.