Аналитик Фролов объяснил, почему потолок цен на нефть оказался неэффективен

В начале января этого года источники трейдеров утверждали, что из-за введенного потолка цен на российскую нефть Москве придется продавать ее по 38 долларов за баррель. Однако позже аналитики отметили, что потери доходов у страны нет, Россия продолжает торговать энергоресурсами по стоимости примерно 60 долларов за баррель.
Эксперты аналитической компании Kpler отметили, что никто не знает реальных цен на российскую нефть. По их подсчетам, примерная стоимость одной бочки колеблется от 60 до 65 долларов за баррель, иногда больше.
По сути, Москва ничего не потеряла после введения ценового потолка.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с корреспондентом ФАН подчеркнул, что оценка аналитиков Kpler выглядит адекватно.
«Надо пояснить, что 38 долларов, о которых шла речь – это не информация трейдеров, это информация агентства Argus, исходя из их подсчетов цены российской нефти по контрактам типа FOB в порту Приморск. Контракт такого типа подразумевает, что покупатель становится собственником товара в порту отправления. Это означает, что на продавце не лежат расходы, связанные с транспортировкой морем, со страхованием этой транспортировки и прочие расходы, связанные с этим», — рассказал эксперт.
Фролов уточнил, что эту цену нельзя напрямую сравнивать, даже если она имела место в действительности с потолком цен, с рыночными ценами на нефть марки Brent, WTI и прочими. По одной простой причине – там подразумевается цена CIF, то есть, цена контракта с учетом доставки. И вот потолок цен, который нам пытаются навязать, подразумевает затраты на доставку морем, вшитую в эту стоимость. То есть, контракт CIF означает, что покупатель становится собственником товара в порту назначения. Продавец при этом оплачивает страхование, различного рода брокерские услуги и так далее, объяснил аналитик.
«В итоге, в этой ситуации вслед за аналитиками Kpler должны сказать, что, на самом деле, стоимость российской нефти никто не знает. Методики подсчета цены российских энергоресурсов, которые сейчас используются, публикуются Минфином, не имеют отношение к реальной цене. Потому что это синтетический показатель, необходимый с целями налогообложения. Перед ведомством нет задачи выяснить стоимость российской нефти, есть задача в соответствие с нашим налоговым законодательством подсчитать некий показатель, от которого зависят экспортная пошлина на нефть, различные нефтепродукты, а также налог на добычу полезных ископаемых, на нефть», — подчеркнул Фролов.
Сейчас адекватных подсчетов, сколько может стоить российская нефть в порту назначения нет. Есть попытки примерно оценить, сколько она может стоить. И все эти попытки, сделанные теми же людьми, которые высчитывают для Минфина все эти синтетические значения, говорят о том, что она стоит больше 60 долларов, рассказал аналитик. Просто плечо подвоза увеличилось, так как раньше надо было везти из порта Приморск или порта Усть-Луга, например, в порт в Роттердам. Или из Новороссийска куда-нибудь в сторону Средиземного моря. В обоих случаях плечо доставки было относительно недалеко. Сейчас из тех же точек приходится везти в те же Китай или Индию, а это более продолжительные рейсы, больше времени, больше затрат. Соответственно, объяснил Фролов, объем затрат в цене российской нефти на доставку вырос, но это не критично, учитывая себестоимость ее производства. И это, скорее, заставляет больше делать упор на развитие нашего танкерного флота, на выстраивание новых логистических цепочек.
«В этом смысле потолок цен не эффективен, но, с другой стороны, а мог ли быть он эффективным, если мы в нем не участвуем? Нет, не мог», — подытожил аналитик.
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