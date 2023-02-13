Аналитик Фролов объяснил, почему потолок цен на нефть оказался неэффективен

Сейчас адекватных подсчетов, сколько может стоить российская нефть в порту назначения нет. Есть попытки примерно оценить, сколько она может стоить. И все эти попытки, сделанные теми же людьми, которые высчитывают для Минфина все эти синтетические значения, говорят о том, что она стоит больше 60 долларов, рассказал аналитик. Просто плечо подвоза увеличилось, так как раньше надо было везти из порта Приморск или порта Усть-Луга, например, в порт в Роттердам. Или из Новороссийска куда-нибудь в сторону Средиземного моря. В обоих случаях плечо доставки было относительно недалеко. Сейчас из тех же точек приходится везти в те же Китай или Индию, а это более продолжительные рейсы, больше времени, больше затрат. Соответственно, объяснил Фролов, объем затрат в цене российской нефти на доставку вырос, но это не критично, учитывая себестоимость ее производства. И это, скорее, заставляет больше делать упор на развитие нашего танкерного флота, на выстраивание новых логистических цепочек.