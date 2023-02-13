Ndjoni Sango: правительственные войска ЦАР восстановили безопасность на западе страны

Очередной успех национальной армии связан с деятельностью российских специалистов. Отечественные инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», продолжают оказывать бойцам FACA консультативную помощь. Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов положительно оценил вклад отечественных инструкторов в процесс стабилизации обстановки в стране.