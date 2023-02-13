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Ndjoni Sango: правительственные войска ЦАР восстановили безопасность на западе страны

Весь мир
Ndjoni Sango: правительственные войска ЦАР восстановили безопасность на западе страны

Банги, 13 февраля. Вооруженные силы ЦАР (FACA) в короткие сроки восстановили безопасность в окрестностях города Буар на западе страны. Об этом сообщили корреспонденты информационного портала Ndjoni Sango.

Подразделения правительственных войск экстренно отреагировали на попытку прорыва террористических формирований с территории соседнего Камеруна, передает издание. Правительственные войска ликвидировали угрозу и продолжают контролировать весь регион.

Местные жители оценили вклад Вооруженных сил в поддержание стабильного развития провинции. В префектуре Нана-Мамбере открыты школы, магазины и другие общественные заведения.

Очередной успех национальной армии связан с деятельностью российских специалистов. Отечественные инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», продолжают оказывать бойцам FACA консультативную помощь. Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов положительно оценил вклад отечественных инструкторов в процесс стабилизации обстановки в стране.

Ранее президент Центральноафриканской Республики встретился с главой Бирао султаном Ахаматом Мустафой Амгабо. Стороны обсудили восстановление мирной жизни в префектуре Вакага и увеличение числа военнослужащих на границе с Суданом и Чадом.
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