Банги, 13 февраля. Вооруженные силы ЦАР (FACA) в короткие сроки восстановили безопасность в окрестностях города Буар на западе страны. Об этом сообщили корреспонденты информационного портала Ndjoni Sango.
Подразделения правительственных войск экстренно отреагировали на попытку прорыва террористических формирований с территории соседнего Камеруна, передает издание. Правительственные войска ликвидировали угрозу и продолжают контролировать весь регион.
Местные жители оценили вклад Вооруженных сил в поддержание стабильного развития провинции. В префектуре Нана-Мамбере открыты школы, магазины и другие общественные заведения.
Очередной успех национальной армии связан с деятельностью российских специалистов. Отечественные инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», продолжают оказывать бойцам FACA консультативную помощь. Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов положительно оценил вклад отечественных инструкторов в процесс стабилизации обстановки в стране.
Ранее президент Центральноафриканской Республики встретился с главой Бирао султаном Ахаматом Мустафой Амгабо. Стороны обсудили восстановление мирной жизни в префектуре Вакага и увеличение числа военнослужащих на границе с Суданом и Чадом.