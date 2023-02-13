Политолог Анпилогов назвал невозможным вторжение ВСУ в Брянскую и Белгородскую области

США и их союзники в настоящее время пытаются максимально накачать Украину оружием для нанесения однократного мощного удара, заявил политолог Алексей Анпилогов.
В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» он отметил, что ВСУ остро нуждаются в новых боевых системах. Эксперт не исключил, что полученное от Запада оружие украинская сторона может использовать для ударов на одном из направлений.
«Они планируют его нанести в направлении Крыма, чтобы попытаться разрубить сухопутный коридор, проходящий через Запорожскую и Херсонскую области», — сообщил Анпилогов.
При этом он добавил, что на полуострове созданы несколько оборонительных линий, которые ВСУ не смогут преодолеть. Политолог также назвал невозможным вторжение украинской армии в Брянскую и Белгородскую области. По его словам, такой сценарий является «чем-то из области фантастики».