Политолог Анпилогов назвал невозможным вторжение ВСУ в Брянскую и Белгородскую области

При этом он добавил, что на полуострове созданы несколько оборонительных линий, которые ВСУ не смогут преодолеть. Политолог также назвал невозможным вторжение украинской армии в Брянскую и Белгородскую области. По его словам, такой сценарий является «чем-то из области фантастики».