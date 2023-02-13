Хоккеист «Биля» Яковенко рассказал об уровнях зарплат в чемпионате Швейцарии

Хоккеист в нынешнем регулярном чемпионате Швейцарии является самым лучшим игроком по показателю полезности. Яковенко рассказал, насколько сильно разнится уровень зарплат в NL и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Кроме этого, по словам защитника «Биля», игроки получают чуть больше, чем простые люди.