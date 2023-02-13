Хоккеист «Биля» Яковенко рассказал об уровнях зарплат в чемпионате Швейцарии

Хоккеист клуба «Биль» Александр Яковенко рассказал об уровне заработных плат игроков, выступающих в чемпионате Швейцарии. Защитник признался, что оклад спортсменов чуть выше, чем у обычных людей.
Хоккеист в нынешнем регулярном чемпионате Швейцарии является самым лучшим игроком по показателю полезности. Яковенко рассказал, насколько сильно разнится уровень зарплат в NL и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Кроме этого, по словам защитника «Биля», игроки получают чуть больше, чем простые люди.
«Зарплаты здесь тоже хорошие. Тут и цены другие, не как в России. Хоккеисты рискуют здоровьем и зарабатывают больше, чем люди на обычной работе. Но разница не такая большая», — приводит слова россиянина Sport24.
Яковенко в текущем сезоне провел 40 матчей в составе «Биля». Всего на счету 24-летнего игрока обороны 21 (4+17) балл за результативность.