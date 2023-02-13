Молодые предприниматели открыли новый металлургический завод в Мали

Бамако, 13 февраля. Молодые малийские предприниматели открыли новый завод по производству чугуна и листового металла в городе Кайес на западе страны.
Инициатором проекта стал бизнесмен Бубакар Дукуре. Вместе с другом детства он основал в родном городе предприятие Doumetal Industries.
Завод станет выпускать листовой металл для нужд соотечественников, а также производить корпусы для бытовых приборов. Кроме того, фабрика создаст более 100 рабочих мест, что позитивно скажется на уровне благосостояния населения региона.
Предприятие станет использовать сырье, добываемое на территории республики. По словам предпринимателей, запад Мали богат полезными ископаемыми, в том числе железными рудами и цветными металлами.
Дукуре уже отправил приглашения к сотрудничеству всем профильным учреждениям страны. Бизнесмены ожидают повышенный интерес со стороны как частных инвесторов, так и государственных компаний.
Ранее Совет министров Мали запустил проект по модернизации фармакологической промышленности страны. В рамках инициативы правительство усовершенствует технологическое обеспечение предприятия, а также займется подготовкой квалифицированных кадров.