Депутат ДНР Тельных рассказал, почему так сложно уничтожить артиллеристов ВСУ, обстреливающих Донецк

Ольга Крыгина отмечает стойкость жителей Донбасса. По ее словам, они не хотят покидать свои дома даже в условиях продолжающихся обстрелов, потому что уверены, что враг будет скоро отодвинут и в их городах начнется мирная жизнь. Люди, по ее словам, считают, что самое страшное уже позади, потому ДНР вошла в состав РФ.