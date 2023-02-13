Депутат ДНР Тельных рассказал, почему так сложно уничтожить артиллеристов ВСУ, обстреливающих Донецк

Донецкие депутаты и волонтеры рассказали в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как, несмотря на постоянные обстрелы, в городах Донбасса налаживается мирная жизнь.
Свыше двух с половиной тысяч специалистов Военно-строительного комплекса Министерства обороны России, а также свыше одной тысячи единиц техники в круглосуточном режиме задействовано на объектах строительства нового крупного водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс. Новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой народной республики до канала Северский Донец — Донбасс. Завершить строительство нового водовода планируется уже весной текущего года.
Волонтер Ольга Крыгина считает действия киевских властей, которые уже много лет препятствуют подаче воды в Донецк по водоводу от реки Северный Донец, геноцидом мирного населения Донбасса. По ее словам, вода в Донецке сейчас поступает в жилые дома по расписанию, однако имеются районы, в которых воды просто нет.
«Есть районы, где месяцами не было воды. Это геноцид мирного население Донбасса», — заявила Ольга Крыгина.
Недостаток воды не позволяет организовать обогрев жилых домов, и многие в результате не отапливаются, рассказала волонтер. По ее словам, в многострадальном Петровском районе, который постоянно находится под обстрелом, в настоящее время без отопления находятся более 120 многоквартирных домов.
«Это происходит не потому, что администрации работают плохо, а исключительно из-за нехватки человеческого ресурса. Бригады выезжают на устранение аварийных прорывов, и тут же начинается прицельный обстрел ремонтных бригад. Две недели назад три работника одной из ремонтных бригад попали в больницу с ранениями различной степени тяжести», — рассказал Ольга Крыгина.
По словам депутата Народного совета ДНР второго созыва (член комитета НС по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям) из фракции «Донецкая республика» Сергея Тельных, украинские военные делают все возможное, чтобы воспрепятствовать подаче воды в Донец. ВСУ разрушают артиллерийским обстрелами инфраструктуру водоканала, держат ее под постоянным обстрелом, чтобы помешать восстановительным работам, рассказал он.
«Донецк всегда запитывался из реки Северский Донец через канал. Сейчас на протяжении всего канала идут боевые действия, канал этот разрушен во многих местах, надводная часть строений: подъемы, насосные станции — все разрушены», — пояснил Сергей Тельных.
Строительство водовода из Ростовской области, безусловно, облегчит задачу обеспечения водой Донецка. Однако не решит проблемы, считает он, так город потребляет намного больше, чем ожидаемые поставки 300 тысяч кубометров воды по строящемуся водоводу.
«Водогон, который идет из реки Дон в Донецк, улучшит ситуацию, но в полном объеме проблемы не решит», — отметил Сергей Тельных.
Проблемы с уничтожением артиллерии боевиков киевского режима из прилегающих к Донецку городов депутат объясняет наличием у противника мощнейших укреплений, высокой маневренностью украинских и натовских вооруженных формирований, воюющих на стороне ВСУ, а также высокотехнологичным вооружением, используемых наемниками и боевиками.
«Против российской армии воюет не просто Украина, а весь блок НАТО. У них есть передовые технологии, они 8 лет готовили укрепления для артиллерии. В Марьинке, Авдеевке выстроена цитадель оборонительных сооружений: там метровые бетонные стены, бронированные капсулы, блиндажи армировались и заливались бетоном годами. Это серьезные оборонительные комплексы», — рассказал Сергей Тельных.
Ольга Крыгина отмечает стойкость жителей Донбасса. По ее словам, они не хотят покидать свои дома даже в условиях продолжающихся обстрелов, потому что уверены, что враг будет скоро отодвинут и в их городах начнется мирная жизнь. Люди, по ее словам, считают, что самое страшное уже позади, потому ДНР вошла в состав РФ.
«Граждане настроены еще немного подождать, потерпеть. Я преклоняюсь перед их стойкостью», — заявила Ольга Крыгина.
Вселяет в них уверенность в завтрашнем дне, по словам волонтера, работа российских гуманитарных миссий, которая помогают обеспечивать жителей Донбасса необходимыми продуктами и товарами. Кроме этого волонтер отмечает слаженность работы местных администраций, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры городов, и Центров социальной защиты населения, которые помогают людям пережить военное время.