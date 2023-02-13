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Тегеран планирует отмену визового режима с Россией

Политика
Тегеран планирует отмену визового режима с Россией

О планах по укреплению связей между странами рассказал посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.

По словам дипломата, Тегеран уже направил соответствующие предложения российскому правительству и в настоящий момент ожидают реакции властей. По имеющейся информации Иран намерен отменить визовый режим в ближайшее время в случае согласия Москвы.

На фоне попыток запада изолировать Россию, наблюдается стремительное укрепление отношений Тегерана и Москвы. Так, в конце января сообщалось, что Россия стала крупнейшим инвестором в Иранскую экономику. Российский вклад в экономику республики составил 45% от общей суммы иностранных инвестиций.
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