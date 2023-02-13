Зарплаты работников образования Самарской области будут увеличены

Педагогам Самарской области увеличат зарплату. Такое решение было принято на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.
Вырастут заработные платы как у педагогов общеобразовательных, так и дошкольных учреждений. Выплаты работникам образования будут произведены с начала 2023 года, сообщает сетевое издание sovainfo.ru.
Зарплата педагогов дошкольных образовательных учреждений вырастет на 10,1%. У учителей школ прибавка к окладу составит 3,6%. Таким образом уровень зарплат самарских работников образования будет доведена до уровня, установленного указом президента. Как отметил глава региона Дмитрий Азаров, вопрос оплаты труда педагогов находится в зоне особого внимания областного правительства.