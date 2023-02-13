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Зарплаты работников образования Самарской области будут увеличены

Общество

Педагогам Самарской области увеличат зарплату. Такое решение было принято на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

Зарплаты работников образования Самарской области будут увеличены

Вырастут заработные платы как у педагогов общеобразовательных, так и дошкольных учреждений. Выплаты работникам образования будут произведены с начала 2023 года, сообщает сетевое издание sovainfo.ru.

Зарплата педагогов дошкольных образовательных учреждений вырастет на 10,1%. У учителей школ прибавка к окладу составит 3,6%. Таким образом уровень зарплат самарских работников образования будет доведена до уровня, установленного указом президента. Как отметил глава региона Дмитрий Азаров, вопрос оплаты труда педагогов находится в зоне особого внимания областного правительства.
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