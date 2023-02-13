Депутаты Госдумы обсудили с представителями африканских стран организацию межпарламентской конференции «Россия — Африка»

Москва, 13 февраля. Депутаты Государственной думы встретились с представителями африканских стран, чтобы обсудить подготовку межпарламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире».
Главной темой мероприятия станут актуальные вопросы развития Черного континента. Стороны обсудят укрепление торгово-экономических связей, а также сотрудничество в области безопасности, энергетической и продовольственной отраслях.
Конференция состоится 19–20 марта в Москве. Глава оргкомитета, заместитель Председателя ГД Александр Бабаков призвал участников оперативно предоставить список делегатов, которые примут участие в работе пленарного заседания.
Мероприятие предваряет проведение второго саммита «Россия — Африка», который пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля. Главной темой встречи станет экономическое сотрудничество и развитие партнерских отношений.
Ранее министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп заявил, что руководство республики примет участие в работе секций форума. Президент страны Ассими Гоита присоединится к пленарному заседанию на высшем уровне.