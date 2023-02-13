Военкор Котенок: Признания политиков Запада говорят, что России объявили открытую войну на уничтожение

Как заявила спикер российского МИДа Мария Захарова, обман западных государств и политиков насчет истинных целей Минских соглашений «требует обязательной фиксации и дальнейшей квалификации в правовом поле». Военный аналитик Юрий Котенок сообщил ФАН, что сами признания западных политиков, касающиеся Минских соглашений и подрыва «Северных потоков», фактически являются открытым объявлением войны.
По словам Марии Захаровой, Германия, Франция и Украина изначально закладывали в Минские договоренности смысл, противоположный тому, что обещали и своим странам, и остальному миру. Ранее бывшие главы государств — участников Минского процесса Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко подтвердили, что не собирались выполнять соглашения в полной мере. А сам документ был подписан для того, «чтобы дать Киеву время на усиление армии». Политологи считают, что такой подлог серьезно подрывает всю систему международных отношений и безопасности.
«То, что эти страны и политики обманули мировое сообщество, и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, требует обязательной фиксации в юридическом пространстве. Должна быть квалификация, которую должны дать юристы. Ведь все они обманули Совет Безопасности ООН», — подчеркнула Захарова.
Она отметила, что «это стало подлогом мирового масштаба, который нанес удар по глобальной безопасности». Впрочем, такие признания в последнее время стали на Западе трендом. Например, в США на днях было опубликовано расследование всемирно известного журналиста Сеймура Херша, в котором в деталях описано, кто именно, когда и как совершал теракт на газопроводах «Северный поток» в Балтийском море. Главными соучастниками преступления Херш назвал власти США и Норвегии.
Чуть позже издание «Вашингтон пост» опубликовало статью, в которой откровенно признавалось — все удары из американских РСЗО «Хаймарс», которые наносит украинская армия, совершаются в полном соответствии со спутниковой информацией, предоставленной НАТО. То есть, альянс, по сути, принимает прямое участие в украинском конфликте. И хотя все эти откровения стали лишь подтверждением очевидного, сами по себе они являются знаковыми.
Как сообщил по этому поводу ФАН военный аналитик, подполковник запаса Юрий Котенок, подобные признания СМИ и политиков Запада означают, что России открыто объявлена война, не хватает лишь официальной дипломатической ноты.
«Да, в последнее время на Западе звучат все более открытые декларации в отношении России. Похоже, мы уже ушли о практики "холодной войны" между СССР и США. Тогда, если и делались какие-то официальные заявления, то все они было тщательно закамуфлированы в дипломатическую "упаковку". Хотя вооруженное противостояние между системами шло в самых разных уголках мира, — напомнил эксперт. — Теперь коллективный Запад, похоже, уже ничего не стесняется и не скрывает. Те же США фактически расписались в прямом участии в боевых действиях против России. На деле, нам открыто объявлена война. Не хватает только официальной дипломатической ноты, или выступления президента США с обращением к народу. Впрочем, учитывая его состояние, вскоре Байден может сделать это вполне открыто — по примеру предшественников вроде Рональда Рейгана, который в 1980-х прямо объявлял "крестовые походы" против "империи зла"».
Слова западных политиков о «декративности» Минских соглашений или публикации об организации подрыва газопроводов «Северный поток» — все это, по сути, открытая декларация о боевых действиях против РФ, указал эксперт.
«Одновременно это и сигнал для «партнеров», украинских сателлитов — мол, «мы все контролируем, мы всегда поможем, и наши РСЗО бьют по российским силам по прямому целеуказанию НАТО». Мы же знаем, что те же "Хаймарсы" — высокоточное оружие, и все координаты целей для них передаются через спутниковую систему, контролируемую США. Все это связано в единый контур целеуказания и управления огнем. Поэтому признания в предоставлении ВСУ полной разведывательной информации, опубликованные на днях в американской прессе, в принципе не могли никого удивить», — отметил Котенок.
Еще более вопиющая ситуация с расследованием по поводу подрыва газопроводов «Северный поток», подчеркнул аналитик.
«По сути, это акт международного терроризма, нанесший многомиллиардный ущерб не только России, но и целому ряду стран Западной Европы во главе с Германией. Но Соединенные Штаты даже здесь действуют в открытую, никого и ничего не стесняясь. Это значит, что мир в определенном смысле вышел на "финишную прямую", и вскоре должна последовать какая-то развязка, — указал аналитик. — Да, норвежцы, которые на финальном этапе способствовали подрыву "Северных потоков", всячески это отрицают. Но это не более чем попытка «сделать хорошую мину при плохой игре". С другой стороны — какая разница для России, кто именно провел эту террористическую операцию: спецназ ВМФ США, норвежцы или, там, датчане? Ведь конечная цель НАТО — победить Россию, разрушить ее коммуникации, сделать невозможным поставки наших энергоносителей на внешний рынок».
Это экономическая война, как часть большой «гибридной войны», которая объявлена нашей стране, продолжил он.
«Все эти показные откровения западных политиков в тысячный раз напоминают, что война нам объявлена на уничтожение. И договориться с противником по-хорошему на этот раз не удастся. Недаром эксперты из американских аналитических центров, а также высшие политики в один голос говорят — мол, после развала СССР и в последующие годы они совершили фатальную ошибку: пытались выстроить отношения с Россией, давая Москве пространство для маневра. Теперь они признают — при развале Союза нужно было добивать нашу страну, фрагментировать ее до полного распада, как Югославию. Теперь западный истеблишмент видит своего главного врага в русской цивилизации. Это значит, что нам фактически отказано в независимом, полноценном существовании», — отметил эксперт.
Поэтому, считает Юрий Котенок, Запад видит для России всего несколько вариантов.
«Это либо физическое уничтожение России как государства, или доведение нашей страны до такого состояния, когда даже "кастрированный" суверенитет невозможен. Возможно лишь полное подчинение Западу, и полный вывод нашей страны с арены международной политики. Это — очень опасная ситуация, которую у нас в стране осознают далеко не все», — констатировал эксперт.
Именно поэтому нашей стране нужна полная мобилизация всех ее институтов, россияне должны «собраться в единый кулак», указал Котенок.
«Промышленность, общество и все структуры государства должны перейти на военные рельсы. Нам нужно предельное самоограничение, ведение рациональной политики, экономия ресурсов и т. д. Только такие меры помогут нам выстоять в опосредованной борьбе с Западом, и продержаться как можно дольше. Тот же украинский конфликт показал — идет "война на истощение", следуют попытки лишить нас ресурсов, возможности для развития производства и т. д. — считает аналитик. — Что же касается Украины, то Западу этой территории не жалко — пусть там будет хоть "выжженное гуляй-поле"».
Да, напомнил аналитик, сегодня Запад проводит какие-то «конференции по восстановлению Украины», обещает Киеву инвестиции, но это — цинизм высшей пробы.
«Они пытаются отобрать какие-то российские государственные и частные активы для того, чтобы затем направить их "на Украину". То есть, чтобы соседнее государство пыталось воевать против нас за наши же деньги. В конечном же счете, ярмо восстановления разрушенного военными действиями пространства Украины все равно попытаются переложить на Россию. Трагедия ситуации — в том, что по всей той инфраструктуре, которая десятилетиями создавалась трудом наших предков, сегодня бьют ракеты и снаряды, созданные англосаксами», — отметил Котенок.
Идут без преувеличения глобальные исторические изменения, и очень многие недооценивают того, что сейчас происходит, считает он.
«Процессы, запущенные в феврале прошлого года, даже страшнее и масштабнее, чем те, которые были в период Второй Мировой войны. Тогда наша страна объединилась с лидерами Запада против жупела фашизма в некую коалицию. А теперь в качестве "мирового изгоя" пытаются представить Россию, причем делают это, извратив все смыслы происходящего — выдавая черное за белое, а верх за низ. Это и есть тактика "армии сатанистов", которые управляют всем этим страшным процессом. "Армия содомитов" атакует наши западные рубежи, и мы, собрав все силы, должны этому противостоять. В противном случае нас, как государства-цивилизации, просто не будет», — заключил Юрий Котенок.
Напомним, как заявил накануне экс-министр обороны США в правительстве Трампа Марк Эспер, «украинский народ делает за американцев их грязную работу».
«Смелый украинский народ делает грязную работу такого рода, которой мы никогда не хотели бы заниматься здесь, в США. Вот почему нам следует продолжать всячески поддерживать вас», — заявил Эспер в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом.
Блогеры позвонили Эсперу от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.