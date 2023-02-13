Военкор Котенок: Признания политиков Запада говорят, что России объявили открытую войну на уничтожение

По словам Марии Захаровой, Германия, Франция и Украина изначально закладывали в Минские договоренности смысл, противоположный тому, что обещали и своим странам, и остальному миру. Ранее бывшие главы государств — участников Минского процесса Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко подтвердили, что не собирались выполнять соглашения в полной мере. А сам документ был подписан для того, «чтобы дать Киеву время на усиление армии». Политологи считают, что такой подлог серьезно подрывает всю систему международных отношений и безопасности.