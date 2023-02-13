В России наблюдается рост цен и снижение спроса на красную икру

Эксперты сообщили об отказе россиян от крупных празднований в 2022 и 2023 году. К этому условию прибавляется снижение покупательной способности населения. Средний оклад в текущее время позволяет приобрести на 2 килограмма икры меньше, чем 10 лет назад.