В России наблюдается рост цен и снижение спроса на красную икру

Традиционное дополнение в виде икры к основным блюдам на Масленицу заметно подорожало на полках российских магазинов. Однако, несмотря на широкую популярность праздника, спрос на этот вид рыбной промышленности снизился.
Самым популярным видом данной продукции является икра горбуши и чаще всего покупатели приобретают ее в упаковках по 300 грамм. В годовом выражении средний чек на данную икру увеличился почти на 10%, но количество совершаемых покупок товара обвалился почти на треть.
Эксперты сообщили об отказе россиян от крупных празднований в 2022 и 2023 году. К этому условию прибавляется снижение покупательной способности населения. Средний оклад в текущее время позволяет приобрести на 2 килограмма икры меньше, чем 10 лет назад.