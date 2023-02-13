В Польше анонсировали передачу еще 74 танков Украине

Польша собирается дополнительно поставить Украине 74 танка, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
По словам политика, «танковая коалиция» будет расти. Он напомнил, что польская сторона уже передала украинской армии 250 танков советского производства.
«Планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 танков Leopard», — сообщил он.
Моравецкий добавил, что Польша сделает все возможное, чтобы поддержать украинских военных.
Ранее польский лидер Анджей Дуда заявил, что Украина проиграет в конфликте, если Запад быстро не поставит ей новое вооружение, передает RT.