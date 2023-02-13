Суд назначил лингвистическую экспертизу по делу экс-иеромонаха Иоанна Курмоярова

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, мужчине вменяют сразу 63 эпизода размещения дискредитирующей информации о ВС РФ на различных площадках в Сети в период с 24 февраля по 6 июня 2022 года. В ходе предварительного расследования экспертизе подверглись лишь пять записей.