Суд назначил лингвистическую экспертизу по делу экс-иеромонаха Иоанна Курмоярова

Специалисты в сфере лингвистики проверят видеоролики бывшего иеромонаха Иоанна Курмоярова, который проходит по делу о распространении недостоверных данных о российской армии. Соответствующее решение принял Калининский районный суд Северной столицы.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, мужчине вменяют сразу 63 эпизода размещения дискредитирующей информации о ВС РФ на различных площадках в Сети в период с 24 февраля по 6 июня 2022 года. В ходе предварительного расследования экспертизе подверглись лишь пять записей.