Среди российских граждан возрос спрос на недвижимость в ОАЭ

Источники в ОАЭ сообщают о пике роста российских граждан в покупке недвижимости в Дубае. Возможно, это связано с серией землетрясений.
Исследование Emirates.Estate сообщает, что в январе 2023 года у россиян резко возрос спрос на недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах. Лидером по потенциальной покупке имущества стал Дубай. Чаще всего покупкой недвижимости в ОАЭ интересуются москивичи - 57% всех интересующих покупкой из России.
Отмечается, что подобный скачок спроса вызван двумя факторами: серия землетрясений в Турции и текущая политическая повестка.
На данный момент оценки землетрясения в Турции и Сирии доходят до 31 тысячи погибших и около 100 тысяч раненных. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что за все время подземных толчков могло так или иначе быть затронуто около 23 млн человек.
Первое землетрясение в Турции было зафиксировано 6 февраля в районе Газиантепа.