CNN: Филиппины обвинили КНР в применении боевого лазера в Южно-Китайском море

Автор публикации сообщает, что китайский корабль два раза направил зеленый лазерный луч в сторону судна, который перевозил припасы для Филиппин. При этом в минобороны Китая заявили, что корабль вторгся в китайские воды, а солдаты защищали суверенитет страны.