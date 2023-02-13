CNN: Филиппины обвинили КНР в применении боевого лазера в Южно-Китайском море

Правительство Филиппин обвинило китайских военных в использовании боевого лазера против корабля береговой охраны. Об этом говорится в материале телеканала CNN.
Известно, что инцидент произошел 6 февраля вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море. По словам филиппинских властей, действия военных Народно-освободительной армии Китая ослепили несколько человек на борту патрульного корабля.
Автор публикации сообщает, что китайский корабль два раза направил зеленый лазерный луч в сторону судна, который перевозил припасы для Филиппин. При этом в минобороны Китая заявили, что корабль вторгся в китайские воды, а солдаты защищали суверенитет страны.
Напомним, ранее в МИД КНР заявили, что американские аэростаты более десяти раз нарушали воздушное пространство Китая с 1 января 2020 года, передает RT.