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CNN: Филиппины обвинили КНР в применении боевого лазера в Южно-Китайском море

Армия
CNN: Филиппины обвинили КНР в применении боевого лазера в Южно-Китайском море

Правительство Филиппин обвинило китайских военных в использовании боевого лазера против корабля береговой охраны. Об этом говорится в материале телеканала CNN.

Известно, что инцидент произошел 6 февраля вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море. По словам филиппинских властей, действия военных Народно-освободительной армии Китая ослепили несколько человек на борту патрульного корабля.

Автор публикации сообщает, что китайский корабль два раза направил зеленый лазерный луч в сторону судна, который перевозил припасы для Филиппин. При этом в минобороны Китая заявили, что корабль вторгся в китайские воды, а солдаты защищали суверенитет страны.

Напомним, ранее в МИД КНР заявили, что американские аэростаты более десяти раз нарушали воздушное пространство Китая с 1 января 2020 года, передает RT.
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