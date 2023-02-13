«Отдельная Украина»: Борис Туровский осудил борьбу Киева с собственным русским наследием

Киев борется не только с советским, но и собственным русским наследием. Это попытка доказать всем, а главное — самим себе, что Украина и граждане страны — что-то особое, отдельное от России, заявил директор Института русского наследия им. свят. Иоанна Шанхайского, заместитель начальника Российского имперского союза-ордена Борис Туровский в беседе с корреспондентом ФАН.
Киевское руководство обратилось в министерство культуры страны с представлением об эксгумации и переносе останков советского генерала Николая Ватутина, освобождавшего город от фашистов. Об этом сообщил ранее секретарь городского совета украинской столицы Владимир Прокопив.
В четверг, 9 февраля, в Киеве демонтировали памятник военачальнику в Мариинском парке, где похоронен генерал. Как считает Туровский, желание украинских властей ликвидировать могилу Ватутина понятно и предсказуемо.
«Не удивлюсь, если в недалеком будущем руководство "незалежной" решит в очередной раз переименовать и сам Мариинский парк, так как он был основан по инициативе императрицы Марии Александровны, супруги государя Александра II, и впоследствии назван в ее честь. А может и уничтожить его, как имперское наследие.
Надеюсь, большинству уже понятно, что киевский режим борется не только с советским прошлым, но и с собственным русским наследием, пытаясь доказать всем, а главное — самому себе, что Украина и украинцы — что-то особое, отдельное от России», — пояснил собеседник ФАН.
По словам эксперта, недавний демонтаж памятников императрице Екатерине Великой и генералиссимусу Александру Суворову это только подтверждает. Туровский также отметил, что происходящее сейчас на территории Украины очень напоминает первые десятилетия советско-большевистской власти.
«И это естественно, так как украинство и сама Украина являются порождением большевизма, о чем уже неоднократно говорилось, в частности, и президентом России Владимиром Путиным. Помните? — "Украина имени Владимира Ильича Ленина".
Тут надо вспомнить и эвакуацию праха светлейшего князя Потемкина из Херсона, когда наши войска были вынуждены временно оставить этот русский город. Если бы этого не сделали, скорее всего захоронение светлейшего князя было бы подвергнуто надругательству», — заявил он.
Туровский напомнил, что в Киево-Печерской Лавре, ныне захваченной «украинствующими раскольниками», покоится прах Петра Аркадьевича Столыпина. И нет гарантий, что захоронение великого русского государственного деятеля, как и многих других в стенах лавры, не подвергнут акту вандализма.
«Возвращаясь к желанию киевского городского совета об эксгумации тела Николая Федоровича Ватутина, то можно было бы начать переговоры с украинской стороной о передаче России праха военачальника для дальнейшего перезахоронения. Но, принимая во внимание факт абсолютной неадекватности режима Зеленского, это на данный момент времени практически невозможно», — подытожил эксперт.
Ранее Борис Туровский в беседе с ФАН назвал угрозу уничтожения русского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа во Франции провокацией против Москвы. Он рассказал, почему для нашего государства и всего Русского мира это место является святыней.