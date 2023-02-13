Киев борется не только с советским, но и собственным русским наследием. Это попытка доказать всем, а главное — самим себе, что Украина и граждане страны — что-то особое, отдельное от России, заявил директор Института русского наследия им. свят. Иоанна Шанхайского, заместитель начальника Российского имперского союза-ордена Борис Туровский в беседе с корреспондентом ФАН.