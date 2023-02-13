Психолог Унгар назвал простой способ укрепить отношения с партнером

Эксперт рекомендует парам смотреть романтические фильмы или телевизионные драмы. По его словам, такие произведения помогают укрепить отношения и в некоторых случаях спасти брак. Предполагается, что этому способствует демонстрация идеализированного образа романтиков в фильмах, который не порождает неудовлетворенность отношениями.