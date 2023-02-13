Психолог Унгар назвал простой способ укрепить отношения с партнером

Совместный просмотр фильмов поможет укрепить отношения с партнером. Об этом заявил семейный психолог Майкл Унгар в своей авторской колонке для издания Psychology Today. Он рассказал, какие фильмы подходят для совместного просмотра лучше всего.
Эксперт рекомендует парам смотреть романтические фильмы или телевизионные драмы. По его словам, такие произведения помогают укрепить отношения и в некоторых случаях спасти брак. Предполагается, что этому способствует демонстрация идеализированного образа романтиков в фильмах, который не порождает неудовлетворенность отношениями.
Унгар также развеял миф о негативном отношении мужчин к романтическим фильмам. По его словам, они любят смотреть такое кино, что подтверждается результатами опроса, проведенного Канзасским государственным университетом в США.