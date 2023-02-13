Актер Глеб Подгородинский рассказал, как долго еще будут снимать сериал «Склифосовский»

Народный артист России, 50-летний актер театра и кино Глеб Подгородинский хорошо знаком зрителям по сериалу «Склифосовский». Исполнитель роли Михаила Ханина в проекте рассказал, как долго еще продлятся съемки полюбившейся россиянам мелодрамы.
Сериал, повествующий о сложных буднях врачей главного института скорой помощи, знаменитого Склифосовского, выходит на экраны вот уже более десяти лет. По словам Подгородинского, вполне возможно, что зрители увидят и 20-й, и 30-й сезоны шоу.
«Сериал нравится зрителям, актеры из него не уходят. Тем более тема такая интересная. Мне кажется, у него есть все шансы и дальше быть долгожителем», — цитирует актера «Подмосковье Сегодня».
На текущий момент сериал насчитывает 11 сезонов. Главные роли в нем исполняют актеры Максим Аверин, Мария Куликова, Ольга Красько, Дмитрий Миллер, а также Владимир Жеребцов и Антон Эльдаров.