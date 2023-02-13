Актер Глеб Подгородинский рассказал, как долго еще будут снимать сериал «Склифосовский»

Сериал, повествующий о сложных буднях врачей главного института скорой помощи, знаменитого Склифосовского, выходит на экраны вот уже более десяти лет. По словам Подгородинского, вполне возможно, что зрители увидят и 20-й, и 30-й сезоны шоу.