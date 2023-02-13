Партия канцлера ФРГ Олафа Шольца потерпела поражения на местных выборах в земельный парламент. По мнению обозревателя Михаила Шейнкмана, это стало поражением века для немецкой политсилы.
Автор отметил, что Шольц еще может сохранить свое влияние, однако для этого ему придется объединиться с партиями главы МИД ФРГ Анналены Бербок и вице-канцлера страны Роберта Хабека. Проблема в том, что «союзники» потребуют значительных федеральных проференций за свое одолжение, в том числе и трансляцию собственного мнения без дальнейших оправданий за сказанное, пояснил журналист в статье для издания радио Sputnik.
«Прокатили "колбаску" по Фридрихштрасской. Поражение века», — иронично раскрыл детали громкого проигрыша канцлера Шейнкман.
Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок назвала ошибкой свои слова о европейских странах, которые ведут «войну» против России. Подробности передает Национальная служба новостей.