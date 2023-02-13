Обозреватель Шейнкман: Шольца настигло «поражение века»

Автор отметил, что Шольц еще может сохранить свое влияние, однако для этого ему придется объединиться с партиями главы МИД ФРГ Анналены Бербок и вице-канцлера страны Роберта Хабека. Проблема в том, что «союзники» потребуют значительных федеральных проференций за свое одолжение, в том числе и трансляцию собственного мнения без дальнейших оправданий за сказанное, пояснил журналист в статье для издания радио Sputnik.