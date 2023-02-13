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Жительнице Тверской области грозит срок за оформление кредита на свою мать без ее ведома

Происшествия
Жительнице Тверской области грозит срок за оформление кредита на свою мать без ее ведома

Девушка из Нелидово Тверской области может на два года попасть в тюрьму за мошенничество. Она тайком от матери взяла на нее кредит. Об этом уведомили в УМВД России по Тверской области.

Как сообщает сайт Afanasy.biz, 45-летняя жительница Нелидово обнаружила, что с ее банковской карты списали средства в счет погашения долга по кредиту. Удивившись, она заявила в полицию, сказав, что никаких займов не оформляла.

Правоохранители выяснили, что кредит взяла дочь заявительницы. Девушка втайне от матери использовала ее паспорт, чтобы оформить в микрофинансовой организации заем на 10 тыс. рублей. Получив указанную сумму на свою карту, юная мошенница потратила их на свои нужды.

Дознаватель МО МВД России «Нелидовский» возбудил уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь фигурантка может получить два года тюрьмы, рассказали в пресс-службе ведомства.
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