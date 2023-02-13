Жительнице Тверской области грозит срок за оформление кредита на свою мать без ее ведома

Девушка из Нелидово Тверской области может на два года попасть в тюрьму за мошенничество. Она тайком от матери взяла на нее кредит. Об этом уведомили в УМВД России по Тверской области.
Как сообщает сайт Afanasy.biz, 45-летняя жительница Нелидово обнаружила, что с ее банковской карты списали средства в счет погашения долга по кредиту. Удивившись, она заявила в полицию, сказав, что никаких займов не оформляла.
Правоохранители выяснили, что кредит взяла дочь заявительницы. Девушка втайне от матери использовала ее паспорт, чтобы оформить в микрофинансовой организации заем на 10 тыс. рублей. Получив указанную сумму на свою карту, юная мошенница потратила их на свои нужды.
Дознаватель МО МВД России «Нелидовский» возбудил уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь фигурантка может получить два года тюрьмы, рассказали в пресс-службе ведомства.