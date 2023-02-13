Губернатор Подмосковья Воробьев пообещал жителям Одинцово ультрасовременную поликлинику

Ультрасовременная поликлиника появится в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцово, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Сейчас в ЖК проживают 25 тысяч человек. Этот новый микрорайон столкнулся с большим количеством проблем из-за недобросовестного застройщика, который остановил работу в 2014 году.
Один из первостепенных запросов местных жителей — это новая поликлиника. Глава региона учел все пожелания.
«У нас есть два места для строительства поликлиники. Первое — где мы с вами сейчас находимся, в центре «Гусарской баллады». Второе — недостроенное здание за моей спиной, которое нам в течение двух месяцев должны передать», — отметил он.
Вскоре на территории ЖК появится и современная школа на 2,2 тысячи мест. Она будет одной из самых крупных во всем Подмосковье, сообщает телеканал «360».