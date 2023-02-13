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Народ Якутии помог салату «Индигирка» избежать участи худшего в мире блюда

Общество
Народ Якутии помог салату «Индигирка» избежать участи худшего в мире блюда

Народ Якутии защитил салат «Индигирка» от списка худших в мире блюд

TasteAtlas — практический путеводитель по традиционной кухне, в котором собраны различные гастрономические изыски, а так же обзоры кулинарных критиков и исследовательские статьи о популярных ингредиентах и блюдах — составил список 100 худших блюд в мире. Салат из замороженной рыбы «Индигирка» возглавил рейтинг худших кулинарных изысков.

Многие якутяне не согласились с таким решением, выложив массу положительных отзывов о салате в социальных сетях. В этих отзывах жители восхваляют салат и говорят, что вкуснее этого блюда они ничего в жизни не пробовали.

Попыткой защитить свой любимый салат, якутяне привлекли внимание блогера Ильи Варламова. Он отметил на своем канале в YouTube, что салат «Индигирка» — это просто замечательная закуска, особенно «под водочку».

Очень удивленные и одновременно раздосадованные реакции блогера помогли сместить блюдо «Индигирка» с первого места на второе.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался в адрес блогера и предложил внести его в список иностранных агентов
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