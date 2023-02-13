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Голикова призывает работать усерднее над увеличением продолжительности жизни

Политика
Голикова призывает работать усерднее над увеличением продолжительности жизни

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова призвала чаще акцентировать внимание на вопрос повышения продолжительности жизни.

Аппарат Голиковой заявил о проведенном совещании по процессу реализации национального проекта «Здравоохранение» и по работе над, связанными с этим проектом, иными федеральными инициативами.

Вице-премьер отметила необходимость поддержания усилий по достижению национальной цели в области здоровья и уровня жизни граждан, ее продолжительности и снижению уровня смертности. Голикова попросила губернаторов лично отслеживать процесс реализации проекта, в том числе взять под личный контроль строительство необходимых для достижения установленных в инициативе целей объектов.
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