Голикова призывает работать усерднее над увеличением продолжительности жизни

Вице-премьер отметила необходимость поддержания усилий по достижению национальной цели в области здоровья и уровня жизни граждан, ее продолжительности и снижению уровня смертности. Голикова попросила губернаторов лично отслеживать процесс реализации проекта, в том числе взять под личный контроль строительство необходимых для достижения установленных в инициативе целей объектов.