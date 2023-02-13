Пожарные Ульяновской области спасли семь человек из горящего дома в Димитровграде

В городе Димитровград Ульяновской области в одном из многоэтажных домов вспыхнул пожар. Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательного отряда с помощью специальных устройств спасли семь жильцов горящего подъезда.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в одном из подъездов дома загорелись диван и стеллаж. Из-за сильного задымления жильца дома не могли самостоятельно выбраться на улицу, сообщает сетевое издание «Главные новости Ульяновска».
Прибывшие спасатели сначала эвакуировали людей, а затем приступили к тушению огня. Пожар был локализован и довольно быстро потушен. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем во время курения.