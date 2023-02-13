Правоохранительные органы в Тульской области закрыли завод по производству контрафактного алкоголя

Похожий случай произошел в Тюмени, где местного жителя осудили на 5 лет за сбыт контрафактной водки. Тогда 54-летний местный житель приобрел у знакомого более десяти коробок водки содержащей метиловый спирт, а затем сам перепродал ее. Жертвами метиловой водки стали 5 человек.