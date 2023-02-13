Правоохранительные органы в Тульской области закрыли завод по производству контрафактного алкоголя

Завод работал под видом свинофермы более 10 лет. Сообщается, что подпольное производство выпускало не менее тонны алкогольной продукции в день.
В правоохранительных органах сообщили, что под видом дорогого и импортного алкоголя продавался спирт, смешанный с водой. В настоящее время органами ведется следствие и устанавливаются детали произошедшего. Задержаны 8 человек.
Похожий случай произошел в Тюмени, где местного жителя осудили на 5 лет за сбыт контрафактной водки. Тогда 54-летний местный житель приобрел у знакомого более десяти коробок водки содержащей метиловый спирт, а затем сам перепродал ее. Жертвами метиловой водки стали 5 человек.