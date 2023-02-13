Норвегия назвала Россию главной угрозой Европы

Оборонное ведомство Норвегии считает, что на фоне продолжительных конфликтов России и Запада, РФ может стать самой главной угрозой безопасности Европы.
Министр обороны страны Бьорн Арильд Грам заявил, что на данный момент Россия является самой главной угрозой Европы. В частности, это связано с постоянным противостоянием России и стран Запада, которое сейчас доходит до своего пика. Если конфликт продолжится и ситуация на Украине не разрешится, то Россия может использовать свой потенциал и воплотить угрозы в жизнь.
Также Грам отметил, что энергетическая промышленность Норвегии может стать мишенью для России. Министр обороны предполагает, что Россия захочет атаковать инфраструктуру Норвегии или иным способом причинить ей вред, поставив под угрозу объекты, связанные с ресурсами. Даже, если сейчас вероятность этого мала, всегда есть риск в 2024 году.