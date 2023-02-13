Норвегия назвала Россию главной угрозой Европы

Министр обороны страны Бьорн Арильд Грам заявил, что на данный момент Россия является самой главной угрозой Европы. В частности, это связано с постоянным противостоянием России и стран Запада, которое сейчас доходит до своего пика. Если конфликт продолжится и ситуация на Украине не разрешится, то Россия может использовать свой потенциал и воплотить угрозы в жизнь.