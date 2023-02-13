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В ЕС не исключили риска газового дефицита следующей зимой

Экономика
В ЕС не исключили риска газового дефицита следующей зимой

В Еврокомиссии допустили возникновение дефицита газа на территории ЕС зимой 2024 года.

В европейском ведомстве считают, что рост цен на газ на бирже может ускориться следующей зимой.

Ранее стоимость топлива на европейском рынке достигала 4 тыс. долларов за кубометр. Сейчас она составляет 600 долларов за кубический метр, что в три раза больше показателя 2019 года.

Напомним, Евросоюз ввел ценовой потолок на российский газ в размере 180 евро за МВт·ч. Мера вступит в силу с 15 февраля. В России такие действия ЕС назвали неприемлемыми и сравнили с посягательством на рыночное ценообразование.
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